De portero a portero, Adolfo Ríos ve a Ochoa en el arco del Tri para Catar 2022

"Me sorprendió cuando comenzó a entrenar con el primer equipo, Ochoa tenía 18 años, no voy a mentir, fue difícil hacerme a un lado, pero sabía que la portería del América quedaba en inmejorables mano s", aseguró en referencia a su sucesor, guardameta titular de México en los dos últimos Mundiales.

"Las primeras dos copas del mundo no jugó y le costó trabajo mantenerse, pero nunca desistió, era la misma ambición de cuando quería ser titular en América. Lo miro en Catar 2022, para ese año llegará con una experiencia muy buena esperando que siga trabajando con el nivel de equipos europeos", comentó el ex futbolista.

Atrás de Ochoa siempre estuvieron como sombras acechantes Jesús Corona y Alfredo Talavera, par de buenos porteros que no lograron alcanzar una oportunidad plena con el Tri.

"Es difícil, los entiendo porque me pasó algo similar. Tuve una buena Copa América en Bolivia 1997 pero no me alcanzó para el Mundial en Francia '98 y es que la selección siempre ha tenido una característica y es la de tener buenos arqueros".