De estaturas, 'Gallito' Vázquez, Osorio y títulos del mundo

El técnico del Tri dejó fuera del Mundial al jugador de Santos por su estatura, pero México fue campeón del mundo Sub 17 en Perú 2005 con un equipo 'pequeño'.

Podríamos apelar al mítico FC Barcelona de hace algunos años con su grupo de poderosos guerreros de no más de 1.70 metros: Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lionel Messi, Pedro Rodríguez y más. Base incluso de la España -exceptuando al argentino claro está - campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Pero mejor no. Refugiémonos más bien en lo que tenemos a mano. En nuestros pequeños.



'Gallito' Vázquez no da la "altura" para llegar al Tri



Juan Carlos Osorio argumentó luego de entregar la prelista para Rusia 2018 que a José Juan Vázquez le faltaba juego aéreo -entiéndase estatura- para acudir con su equipo a la justa.

De un plumazo olvidó la gran actuación del ‘Gallito’ hace cuatro años ante Camerún, Brasil y Croacia. Y era una Copa del Mundo en el país más futbolístico del planeta.

Como apunte, el único duelo que no jugó -ante Holanda por acumulación de tarjetas amarillas- México lo perdió y debió volver a casa tras los octavos de final.



¿A quién dejarías por fuera de la lista del Tri para incluir al 'Gallito' y a Pizarro?



Otra cosa hubiera sido decir que sencillamente no le gusta el juego del futbolista de Santos - algo por demás obvio tras sus pocas convocatorias con Osorio - así como lo hizo el técnico del Tri en su momento con Paul Aguilar. Contra los gustos de alguien no se puede y no hay mucha discusión.

Pero con su respuesta abrió una discusión en la que la principal víctima es él mismo.



Santos levantó la mano como serio candidato a ser campeón, según el 'Gallito' Vázquez



Volvamos sobre nuestros pasos y hablemos de nuestros pequeños más representativos.

Nunca un equipo tan ejemplar para esta situación como el Tri campeón del mundo Sub 17 en Perú 2005.

Aquel grupo, segun datos de la revista Soccermanía del 16 de octubre del 2005, apenas alcanzó un promedio de estatura de 1.67 metros. Uno más de lo que mide José Juan. Ningún equipo en aquella justa en Sudamérica era más pequeños.

Ni ningún otro tenía un promedio menor de 1.70 metros. Le seguía el conjunto de Ghana con 1.73 y Corea del Norte con su 1.74. Igual que el del Qatar. El local Perú rayaba el 1.76 como Costa de Marfil.





El conjunto más alto de aquella competencia era el italiano con 1.82 metros de promedio, le seguía China con 1.80, lo mismo que Australia y Brasil. Costa Rica y Estados Unidos, los otros dos representativos de la Concacaf medían 1.77 y 1.79 metros, respectivamente.

Y en medio de todo ello, de los centímetos de más y de menos, México se alzó con su primer trofeo en una Copa del Mundo.

Los estatura que según diría Osorio le faltaban a aquel equipo, la sustituía con una técnica envidiable, un juego vertical, visión del campo, manejo de los tiempos y sobre todo talento, y solidaridad en cada sitio de la cancha.

Justo todo lo que tiene ‘Gallito’ y que Osorio no quiere que muestre en Rusia 2018. Ni modo, él, el Tri y todo el Mexico futbolístico nos lo perderemos.