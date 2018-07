'Chucky' Lozano es nombrado la mayor revelación del Mundial

Uno gol ante Alemania y una asistencia para la anotación de Javier Hernández ante Corea del Sur, así como la titularidad en los cuatro encuentros disputados por México, quien no logró llegar al ansiado quinto partido, le valieron al 'Chucky' para obtener el nombramiento realizado por la revista inglesa especializada en el balompié mundial: Four Four Two.