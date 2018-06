Andrés Guardado: "En el Mundial será muy diferente"

Si bien no considera un parámetro la derrota ante Dinamarca a ocho días del Mundial , Andrés Guardado envió un claro mensaje a la afición pidiendo un voto de confianza para la Copa del Mundo en donde cree que todo será diferente.

"No por este resultado no se confía en la selección y cuando pierdes un partido a una semana del Mundial se agranda esa desconfianza o ese desánimo que hay alrededor de la selección.



"Más que romper algo, ha sido todo lo contrario, nos ha unido mucho más, el apoyar en el aspecto personal. Somos personas y no estamos contentos cómo se han dado las cosas, hay comentarios de que no nos importa, pero claro que sí, hubiéramos deseado que no se dieran las cosas como se dieron, pero una vez que se dieron nos preocupa el tema personal", dijo Guardado.