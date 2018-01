Jonathan González: el objeto del deseo que se decidió por el Tri

Has Visto

Y en el 2017 representó a los Estados Unidos en la eliminatoria para el Mundial Sub 20.

Y en el 2017 representó a los Estados Unidos en la eliminatoria para el Mundial Sub 20. Foto: Mexsport | Univisiondeportes.com

El chico ha ido desarrollando sus cualidades con el conjunto de Rayados y el Team USA no le perdió de vista. Fue parte desde los 14 años de sus equipos juveniles.

El chico ha ido desarrollando sus cualidades con el conjunto de Rayados y el Team USA no le perdió de vista. Fue parte desde los 14 años de sus equipos juveniles. Foto: Mexsport | Univisiondeportes.com

México logró asegurarse uno de los mejores talentos de la región y que, por azares del destino, tiene las dos nacionalidades.

Jonathan González fue ganador de un programa de visorías en Estados Unidos en 2013 y a raíz de eso fue el objeto del deseo de las fuerzas básicas de varios equipos mexicanos.

Con 14 años se decidió por Monterrey y ahí completó un proceso que lo llevó por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 hasta llegar al primer equipo.



EXCLUSIVA: Jonathan González se decidió y jugará para la selección mexicana Univisiondeportes.com 0 Compartir



González debutó en el Apertura 2017 de la Liga MX con Rayados y en menos de un año se ha vuelto pieza importante para el proyecto de Antonio Mohamed, en un club que ha invertido mucho dinero en talento del extranjero.

Su participación se hizo más notoria al ser el relevo de Jesús Molina, quien al inicio del torneo pasado estaba con la Selección Mexicana disputando la Copa Oro. En el Apertura 2017 jugó 15 partidos, 13 de ellos como titular.



Jonathan González, el estadounidense que sueña con levantar su primer trofeo con Monterrey Univision Deportes Network 0 Compartir



Volante de contención, de 1.75 metros de estatura y 62 kilogramos de peso, González tiene el talento suficiente para despuntar a nivel internacional en un futuro no muy lejano. Nació el 13 de abril de 1999 en Santa Rosa, California, pero tiene padres mexicanos.

Para el semestre pasado, Juan Carlos Osorio le puso ojo y, a sabiendas de que ha hecho el proceso de categorías menores con el Team USA, quiere que México cuente con él para el futuro. Para jugar con el Tri, González debe pedir a la FIFA un cambio de nacionalidad deportiva, un trámite que llevará algún tiempo.