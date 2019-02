Mauricio Caranta portero ex Santos arrancó aplausos con su filosofía de vida

"Después de tanto tiempo disfruté sobre todo por los chicos que me tocó ver debutar. Además me poner súper feliz darle una mano al equipo ahora que lo necesita, ahora que necesitamos que Guido descanse, que gran parte del plantel descanse para jugar contra el Sao Paulo."

"Fue más tiempo que año y medio, pero bueno: es ser profesional. Yo amo lo que hago y no solo amo jugar. Amo entrenar, amo ser profesional, amo el cuidarme, el ir una hora antes. Eso me convirtió en lo que soy."

" Y sí, ya estamos en el final. Por eso te lo dije, por eso lo disfruto. Hoy a lo mejor no sé si fue mi último partido y lo disfruté como si fuera el último ¿entendés? Y ahora me voy a preparar para el que me toque. A lo mejor no me toca... o sí... pero yo voy a estar preparado."