Lucas Moura explotó contra el PSG: "Estoy asqueado por no jugar"

El delantero brasileño del PSG, Lucas Moura, quien ha dejado de entrar en los planes del entrenador Unai Emery por lo que podría abandonar el club parisino, se mostró "asqueado" por la situación, según una entrevista publicada por L'Equipe.





"El choque es brutal. Estoy asqueado por no jugar, por no poder expresarme como yo lo hacía (...) No estoy contento. Pensé haber construido algo sólido con el club, pero aparentemente no es el caso”, expresó el jugador de 25 años.



Lucas estima que podría relanzar su carrera en el campeonato español: "Con mi velocidad y mi técnica, creo que podría rendir, pero poco importa donde vaya; sé de lo que soy capaz y no he sido internacional (34 veces con Brasil) por azar".



El PSG parece dispuesto a dejar marchar al brasileño, que juega muy poco desde la llegada al club de su compatriota Neymar y de la joven estrella Kylian Mbappé.