¿Es en serio? Dani Alves asegura que trabajar con Guardiola es mejor que el sexo

Pero esas declaraciones de aprecio para Guardiola contrastan con lo que piensa de José Mourinho, de quien apunta que la relación no es la mejor con el portugués. “Estuve a punto de llegar al Chelsea antes de llegar al Barça.Y no fui al Chelsea por el club, no por mí. Yo ya lo tenía dado por hecho que iba a trabajar con él, no sé si obtuvo información diferente, que no quería irme o lo que fuera, porque desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena, pero no fue mi culpa”, dice el lateral en referencia a Mourinho.