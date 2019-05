Benfica, cerca del título en Portugal con triunfo manchado por el arbitraje

Pese al tempranero 1-0 de Rafa Silva a los tres minutos de juego, el Río Ave vió cómo el referí Hugo Miguel le invalidó justamente el empate anotado por Tarantini Monteiro por fuera de juego. Sin embargo, el equipo del ex Benfica y Real Madrid Fabio Coentrao no bajó los brazos y la polémica no acabaría.