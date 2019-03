Antonio 'Pollo' Briseño: “Me muero, me desvivo por estar en la Selección”

Lesionado, con todo en contra, prácticamente 'como sea'. El campeón del mundo Sub-17 en 2011, Antonio Briseño, no expresó su ferviente deseo por estar en la selección mexicana.

Aunque los resultados no son favorables con su equipo, el zaguero del C.D. Feirense, tiene claro su objetivo de llegar al combinado nacional y las esperanzas no mueren, sobre todo después de la comunicaci´ón que 'Tata' Martino, DT del Tri, se puso en contacto con él hace unas semanas.

“Llegué a jugar Sub-15, la 16, la 17, la 18, la 20, y me muero, me desgarro, me desvivo por estar en la selección mayor, yo sé que es difícil porque hay grandes centrales, desde (Carlos) Salcedo, (Néstor) Araujo, (Héctor) Moreno, (Oswaldo) Alanís, (Hugo) Ayala, los que están en México, pero nunca pierdo la esperanza de estar ahí.

“No es decisión mía, pero yo sé que va a llegar porque tengo determinación y uno de mis objetivos es llegar, y no sé si tengo que cambiar de equipo para tener más visibilidad, pero no me desespero, estoy tranquilo y voy a seguir trabajando”, confió.

El campeón del Mundial Sub-17 en 2011 hoy tiene una tarea distinta, pues pelea el descenso con su equipo en la Primeira Liga de Portugal. Sin embargo, recordó al seleccionador Raúl Gutiérrez con cariño, aunque confesó que algo que marcó su vida fue que no tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos en Río 2016.

“El Potro es alguien muy importante en mi carrera, y lo estimo tanto que en estas me mantuvo dentro y como capitán, pero en la Sub-23 me dejó fuera en la última lista y yo lloré cuando me dejó fuera. Porque al final de cuenta cuando más necesitaba el apoyo de ir a unos Olímpicos, me quitó”, expresó.



PASAPORTE COMUNITARIO, OTRO RIVAL A SUPERAR

El Pollo mencionó que una de las mayores dificultades es obtener el pasaporte comunitario que tarda de cinco a siete años y que es uno de los principales motivos de críticas de la afición mexicana.

“Muchos dicen: "ay el futbolista mexicano no sale de su zona de confort"... a ver, espérate, el fútbol mexicano va como extranjero a todas las Ligas. En las ligas todos tienen tres extranjeros, extracomunitarios, y por quién van, argentino, brasileño, uruguayo, por qué, porque es más barato, está aprobado, en teoría su nacionalidad.