¡Viva la Liga MX! El peor Chivas sepultó la racha del histórico León

El Rebaño de Tomás Boy dio el mejor segundo tiempo del torneo y aprovechó los errores de la zaga esmeralda y con un toque de suerte demostró que La Fiera de Ambriz no es imbatible pese al buen momento que viven elementos como Macías y Mena.

La Fiera no tardó en reaccionar. Apenas cinco minutos después llegó la ley del ex y no podía ser de nadie más… José Juan Macías ‘vacunaba’ a Chivas.