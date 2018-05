Toluca vs. Santos: la Final más frecuente del fútbol mexicano

El tercer duelo por el título entre Toluca y Santos es una marca del fútbol mexicano, que compartirán con América vs. Pumas y América vs Cruz Azul.

El duelo entre Toluca y Santos es todo menos inédito en la Final del fútbol mexicano, pues será la tercera vez que se vean las caras por el trofeo de campeón de Liga.

En el Verano 2000, los Diablos conquistaron su tercera corona en la era de los torneos cortos, curiosamente el tercero consecutivo de los de Verano, pues fueron campeones también en 1998 y 1999.

En aquella ocasión, Toluca se impuso 2-0 en el partido de ida, en el viejo Estadio Corona, con goles de Víctor Ruiz y Carlos María Morales. La vuelta fue otro paseo en favor de los escarlatas que terminó 5-1 con tantos de Morales, Rafael García, Manuel Martínez y doblete de José Cardozo, en tanto que Luis Romero había puesto el 1-1 parcial para Santos.

Exactamente 10 años después se asomó la revancha. En la ida de la Final del Bicentenario 2010, Santos y Toluca empataron 2-2 en el nuevo Estadio Corona, apenas con meses de haberse estrenado. Carlos Darwin Quintero puso al frente a los locales, Diego Novaretti y Sinha le dieron la vuelta al marcador, pero Matías Vuoso evitó la derrota de los Guerreros.

En la vuelta, en el Nemesio Diez, no se hicieron daño, pero ocurrió una de las tandas de penales más inverosímiles en la historia del fútbol mexicano: Santos estaba a solo un acierto del título en la cuarta tanda, pero fallaron en fila Vuoso, Carlos Adrián Morales y Fernando Arce, en tanto que Novaretti, Martín Romagnoli y Edgar Dueñas acertaron para darle el título a los Diablos.



publicidad

Solo hay dos enfrentamientos que se han dado en tres ocasiones como Finales del fútbol mexicano: América vs. Pumas (1984-85, 1987-88 y 1990-91) y América vs. Cruz Azul (1971-72, 1988-89 y Clausura 2013). El Toluca vs. Santos entrarán a este selecto grupo.