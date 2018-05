Toluca y Santos, nunca más cerca del cielo y del infierno

El nuevo campeón del fútbol mexicano se definirá entre fuerzas celestiales.

Diablos Rojos y Guerreros fueron los mejores equipos del fútbol mexicano entre las Jornadas 12 y 16. A priori podemos decir que fueron los dos más regulares de todo el torneo, pero si bien Toluca deslumbró con su racha de nueve victorias al hilo, vale recordar que tuvieron una irregular primera mitad de semestre, en tanto que Santos se desinfló en la parte final, cuando solo ganaron tres de los últimos 15 puntos disputados.

Sin embargo, Santos despertó en la Liguilla, especialmente en la vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres, mientras que a Toluca le alcanzó la inercia para llegar a la pelea por el título.

Pero más allá de poder hablar de un principio de justicia deportiva, la Final entre estos dos equipos, que alguna vez pertenecieron al mismo dueño, tiene historia.

Es la tercera vez que se miden por el campeonato del fútbol mexicano, una marca que comparten con los duelos América vs. Pumas y América vs. Cruz Azul, con la peculiaridad de que solo el Toluca vs. Santos se ha dado tantas veces en los torneos cortos.

Santos busca hacer válido ese adagio mexicano de que "la tercera es la vencida", pues Toluca los derrotó en las dos citas previas: en el Verano 2000 con un escandaloso global de 7-2 y en el Bicentenario 2010 tras una inverosímil serie de penales en la que los de la Comarca dejaron ir el campeonato cuando ya lo tenían en las manos.



publicidad

De diferentes maneras, pero son las dos derrotas más dolorosas que ha sufrido Santos en Finales. Una cruel ironía, pensando en lo celestial de su nombre y en lo infernal del rival.

Por lo pronto, los Guerreros dieron el primer paso para la revancha: ganaron 2-1 en la ida en el Estadio Corona; un marcador que no es definitivo, pero la forma es lo más importante: con una remontada en la parte final del juego.

Para quienes nos acostumbramos a ver al Toluca poderoso de la primera década de los torneos cortos, parecían una eternidad los ocho años que pasaron sin llegar a una Final. En este lapso, llegaron a una Final, que perdieron ante Tijuana en el Apertura 2012, y cinco Semifinales, cuatro bajo el mando de José Cardozo y la última, hace un año exactamente, ya con Hernán Cristante en el banquillo.

No hay desempates. Si Toluca gana este domingo por un gol en los 90 minutos, habrán tiempos extra y, de ser necesarios, los penales. Tarde o temprano, uno de los dos deberá demostrar que es mejor.

¿Revancha o grandeza? En no menos de 90 minutos lo sabremos.