Sufriendo demasiado, Valdez le dio un agónico triunfo al América

Preocupado debe de estar Miguel Herrera , y es que la falta de puntería de sus ofensivos, aunado a la fragilidad defensiva que muetran en el juego aéreo, estuvo a punto de costarle el empate ante un Puebla que no puso resistencia. Además, Edson Álvarez se fue expulsado y no estará para el clásico ante Chivas.

El encuentro inició accidentado y de inmediato el árbitro se volvió protagonista. A los 3 minutos de juego, no marcó una falta sobre Henry Martín al borde del área, en la jugada inmediata, Edson Álvarez tuvo que llevarse la tarjeta amarilla y sólo marcó la falta. Sólo 6 minutos había avanzado el cronómetro y pitó un penal que no era, aunque si había falta pero fuera del área. Cecilio Domínguez, sin embargo, hizo efectivo el tiro desde los once pasos y adelantó al América.