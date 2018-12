Si Miguel Herrera aún tiene dudas, su respuesta es Diego Lainez

Es normal que a un DT le surjan dudas respecto a su once de cada semana, sobre todo si el nivel de sus jugadores no es constante. Miguel Herrera sigue sin encontrar respuesta sobre quienes deben ser sus volantes ofensivos en cada juego. Ha probado con todos los que tiene disponibles en su plantilla, pero Cecilio Domínguez, Renato Ibarra y Andrés Ibargüen no han sido regulares. más alla de que hay quien podría relacionarlos a decisiones propias del mismo cuerpo técnico.