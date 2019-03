¡Se prendió más la semana de Súper Clásicos! 'Bofo' Bautista le respondió ya a Oribe Peralta

Y es que Adolfo Bautista entendió la indirecta que le envió Oribe Peralta , quien publicó: "Un jugador que corre menos que un portero en los partido no puede hablar de muertos".

Después de esto, el exjugador de Chivas no se quedó con las ganas de responder: " Mi carrera me respalda y no soy lambe de extranjeros como tú. sigo vivito y coleando feliz de mi retiro y sin cirugías plásticas yo 100 (bandera mexicana)".