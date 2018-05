Santos evita la remontada del América y es finalista del Clausura 2018

América no pudo lograr la hazaña de remontar y quedó eliminado en semifinales el empatar 2-2 y perder en el marcador global por 3-6 ante Santos Laguna que se medirá en la final del torneo Clausura 2018 a Toluca.

Ante casi un lleno que presentó el estadio Azteca, América salió a darlo todo desde el arranque y se hizo dueño del balón contra un Santos que se tomaba el inicio con calma.

Al minuto nueve llegó la polémica del juego con una falta sobre Henry Martín dentro del área que hizo que árbitro decretara la pena máxima que convertiría un minuto más tarde Cecilio Domínguez al engañar a Jonathan Orozco.



Cecilio Domínguez, de penal, abre el marcador para América



Con la anotación las Águilas crecieron en el campo y con el apoyo de sus seguidores tocaban con peligro el arco, por su parte, los laguneros se mostraban un tanto desconcentrados.



Qué cerca Cecilio del segundo para América



Sin un gran juego, los Azulcremas asechaban la portería rival y al minuto 23 apareció Bruno Valdez para con un estupendo remate de cabeza para convertir el segundo que le daba esperanzas a todo el americanismo.



Bruno Valdez marca un golazo de cabeza para el 2-0 de América



El Azteca explotaba de alegría con los dos goles en menos de la primera medioa hora del juego, sin embargo, Santos no cayó y comenzó a tener por más tiempo el esférico en su poder.

Cerca de finalizar la primera parte la zaga azulcrema se vio sorprendida con un magnifico pase de Brian Lozano para Jonathan Rodriguez que con mucha fortuna logró marcar para los de la comarca y silenciar al Azteca.



Jonathan Rodríguez descontó 1-2 para Santos



América salió al segundo tiempo en busca del tercer gol lo antes posible, sin embargo, Santos fue el que estuvo mas cerca de lograr otra anotación con dos disparos al poste que pusieron a temblar a las Águilas.



Jugadón antológico de Jonathan Rodríguez que termina con disparo al poste



La confianza estaba de lado de los visitantes que mantenían el dominio sobre América, los olés se escuchaban en la parte alta de l Coloso de Santa Úrsula -lugar donde se encontraba la afición santista- cada vez que su equipo le baja el ritmo al juego con pases laterales.

América tenía aproximaciones con Oribe Peralta y Henry Martín, pero no tenían fina la puntería y empezaba a caer la desesperación en el cuadro de Miguel Herrera. Los más de 50 mil aficionados azulcremas no paraban de alentar a su equipo que no encontraba el tercer gol.



Invalidan gol a Oribe Peralta por falso fuera de lugar



Por su parte, Santos con los ánimos a tope mantenía bajó control y le ponía más hielo al partido. Y al 36' pusieron el último clavo al ataúd con un gol de Jesús Isijara que con un disparo colocado venció a Agustín Marchesín.



Con el empate el Azteca fue despoblándose, mientras los hinchas laguneros que hicieron el vieje celebrabán en lo más alto.

América intentó por lo menos sacar el triunfo, pero seguía sin generar peligro y al final Santos se quedó con el boleto a la gran final del Clausura 2018 donde se medirá ante Toluca, que dejó en el camino a Xolos.

El partido de ida de la final se disputará en el TSM el próximo jueves y la vualta en la Bombonera el domingo 20 de Mayo.



