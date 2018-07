Santos confirma el fichaje de Izquierdoz por Boca Juniors

"La decisión la tomo por eso, ir a ganar una Libertadores, jugar en Boca con todo lo que representa, tener posibilidades de soñar con cosas más grandes, son desafíos que tengo y que quiero ver si puedo dar la talla. Y no me voy porque esté mal acá, ni me voy por dinero, yo me voy porque quiero cumplir un deseo que tengo, porque hay un reto, una meta que yo me propuse", aclaro el jugador pampero de 29 años.