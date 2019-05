Tuca no se guarda nada: "La cancha de Rayados es un cochinero"

Ricardo Ferretti está listo para enfrentar a Rayados en la Semifinal del Clausura 2019 , aunque sabe que ante los constantes encuentros que se han dado entre Tigres y Monterrey ya no hay elementos sorpresa. Además, aseguró que la serie es muy pareja y no dejó pasar la oportunidad de criticar las condiciones de su cancha.

"Yo veo que estamos muy parejos. Lo único en lo que no lo es así es en que su cancha es un cochinero y más con el partido de hoy (de la Femenil); va a quedar peor todavía. Esta ha sido una situación que no han podido arreglar desde que tienen su estadio, no la han podido arreglar y es una de las peores de este momento", aseguró Ferretti.