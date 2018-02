Rayos y maldiciones para un Cruz Azul sin alma

El torneo pasado, los cementeros lograron entrar a la Liguilla tras seis torneos de sequía pero si no mejoran en las próximas jornadas, regresaran a los malos pasos.

Poco fútbol mostrado por el Cruz Azul. La Máquina de Caixinha parece no tener los argumentos necesarios.

Al Cruz Azul le cayeron dos rayos fulminantes que incrementan la crisis que atraviesa el club en el Clausura 2018.

Si no metes gol y no ganas en casa, es muy complicado pelear por los primeros puestos. Y la Máquina ni marca ni suma de a tres en el Estadio Azul. Pedro Caixinha aún no sabe lo que es ganar en su casa.

Necaxa fue muy superior a Cruz Azul. Pegó cuando debía, primero con un gol muy tempranero y, después, con un letal contragolpe cuando la Máquina se acercaba al empate.

Víctor Dávila y Carlos González fueron los anotadores del partido en el que Necaxa sumó su tercer encuentro sin perder, además de ser el tercer encuentro seguido en el que no reciben gol.

Del otro lado, Cruz Azul es la antítesis de los Rayos; la Máquina suma cuatro partidos seguidos sin ganar, dos derrotas consecutivas.

Como avisábamos, Necaxa se fue al frente en el marcador muy rápido en el encuentro; apenas a los 13 minutos, una gran jugada por izquierda terminó en un potente disparo del chileno Víctor Dávila que venció a José de Jesús Corona.



Pedro Caixinha, quien había parado un novedoso 11 por culpa de las suspensiones y lesiones que sufrió la Máquina en la última semana, sufrió una nueva baja, ahora con Carlos Peña quien tuvo que abandonar el encuentro por un golpe en el tobillo.

Cruz Azul intentó igualar rápido, y cerca estuvo de hacerlo a través de una pena máxima que el silbante no concedió.



Sin embargo, pese a que la Máquina tenía la pelota, Necaxa siempre fue más peligroso en ataque. Antes de irse al descanso, el chileno Dávila perdonó a Cruz Azul en un mano a mano.



Ya en el complemento, Marcelo Barovero se hizo figura de los Rayos con una impresionante atajada a remate de Jordan Silva. Cruz Azul había iniciado fuerte en el segundo tiempo buscando la igualdad.



Ahí, entre las intenciones celestes, llegó lo que este Necaxa mejor sabe hacer; con un contragolpe letal, C arlos González batió con tranquilidad a Jesús Corona para dejar el 2-0 definitivo.



Noqueado y muy herido, Cruz Azul se derrumbó. Tímidos intentos en un juego muy gris de los celestes; el silbante acabó anulándole un gol a Martin Cauteruccio que parecía válido.



Ya en los últimos instantes, Necaxa pudo aumentar el marcar y dejar el 3-0 definitivo luego de un nuevo aviso de Carlos González.



Al final, Necaxa se llevó tres puntos muy merecidos del Estadio Azul. Cruz Azul incrementa así su crisis, una que empieza a cuestionar el proyecto de Pedro Caixinha en La Noria.

Será pronto la revancha pues este miércoles l a Máquina visitará el Estadio BBVA Bancomer, casa de Rayados del Monterrey.

En tanto, Necaxa visitará el Estadio Jalisco, casa de los Rojinegros del Atlas.