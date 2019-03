No habían pasado ni dos minutos del encuentro en la Perla Tapatía cuando Rayados abrió el marcador con una obra de arte convertida en gol por Dorlan Pab´ón que, desde tres cuartos de campo y desde la banda derecha, sacó un 'riflazo' imposible de atajar para Raúl Gudiño para poner los cartones a favor del visitante.

La polémica arbitral no se podía hacer esperar y al 22', afición y jugadores de Chivas reclamaban un penal cuando Alexis Vega cayó dentro del área, mientras peleaba la posesión con Carlos Rodríguez, no obstante, el árbitro apreció que la falta fue del local y no marcó la pena máxima.