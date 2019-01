¿Qué dijo del América? Bruno Marioni asume las críticas al ser presentado como DT de Pumas

Bruno Marioni es el último líder de goleo que tuvieron los Pumas, data del Clausura 2004 y ahora ha regresado al Club Universidad como su nuevo director técnico, en sustitución de David Patiño. Al ‘Barullo’ se le nota sonriente, desparpajado, asume los retos y las responsabilidades, más allá de no tener una plantilla como los más poderosos, económicamente, de la Liga MX.

“Tengo suficiente plantel. Si estuviera en otro club quizá pensaría diferente, pero aquí es un club formador que le dedica inversión, tiempo y capacitación a los jóvenes. No tenemos plantilla vasta como Tigres o América, pero eso ha pasado toda la vida, siempre hemos trabajado aquí con lo que tenemos”, indicó el flamante timonel, quien no quiso ahondar en la rivalidad ante los americanistas.

“Le queremos ganar al América y al Atlas, a Querétaro, al Monterrey. No hay que centrarse en el América, sino en los objetivos de Pumas. América es un rival más que tiene su jerarquía para la gente, pero tenemos que ver el objetivo final”, puntualizó.

“Feliz de estar en casa. Creo que no puedo expresar la alegría de estar aquí. Portando esta playera las críticas y las opiniones son grandes, importantes, no creo que Pumas esté en una crisis, creo que se han dado malos resultados y espero que no sea difícil, estoy seguro que vamos a dar un gran partido en Guadalajara ante Atlas y el próximo domingo ante Monterrey, veo una gran disposición del equipo y espero, con ello, salir de este bache”, destacó.