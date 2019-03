¡Por fin! Después de ocho meses, Jérémy Ménez podría volver a jugar mañana contra el Necaxa

“Ya estoy listo, estoy muy feliz porque fue un tiempo muy largo (de rehabilitación). Estoy feliz de poder jugar mañana y esperemos que ganemos”, dijo Ménez, quien no juega desde el 14 de mayo de 2018 en el Azteca ante Santos en Semifinales del Clausura 2018.

Jérémy Ménez aseguró que no estuvo desesperado en este tiempo que estuvo fuera de acción, pero “seguro (fue) muy difícil porque no es fácil estar parado mucho tiempo, con mi familia, la ayuda del equipo (tuvo el apoyo para recuperarse); fue largo, pero la vida es así, es el destino y estoy feliz de poder jugar. Esperemos que mañana vayamos a ganar y jugar bien. El club me ha dado mucho y yo voy a dar mucho al club”.