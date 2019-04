Pipe Pardo brilló en goleada del Toluca a Rayados y es La Figura de la Jornada

Pipe Pardo no había tenido un torneo destacado en Toluca, en realidad el equipo completo ha sido una de las depeciones del Clausura 2019, sin embargo, tras la llegada de Ricardo Antonio La Volpe, el cuadro 'escarlata' mejoró en algunos aspectos, por lo que no se esperaba que Pardo contara mucho para el argentino, pues debido a una lesión no jugaba desde el 1 6 de febero.