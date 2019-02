Piel celeste y corazón hoja de maple: Stephen Eustáquio de Cruz Azul jugará con Canadá

"Mi primer recuerdo pateando un balón es en el departamento de mi familia en Leamington. Por supuesto que mi papá fue jugador de fútbol. Él me enseñó que el fútbol es el mejor deporte del mundo. Canadá fue el lugar donde comencé a jugarlo."

"Quizá en Canadá pensaban que no podía jugar porque soy muy delgado, o tal vez no soy tan alto, pero el haber llegado a la primera división portuguesa elevó mi nivel jugando contra los mejores en los mejores estadios como Do Dragao."