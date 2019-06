¡Palabras de un ídolo!: Carlos Reinoso califica de "aberrante" el traspaso de Oribe Peralta a Chivas

Carlos Reinoso , ex técnico y jugador de las Águilas del América , señaló este jueves para Súper Estadio , de TDN, que el traspaso de Oribe Peralta fue “aberrante”, al no sentir la playera americanista e irse sólo por dinero.

“Es algo increíble (que se haya ido Peralta del América a Chivas). Lo quiero muchísimo. Nunca pensé que un chico tan inteligente en la cancha hiciera algo así, porque antes de hablar pregunté por todos lados y la mayoría de la gente me dijo que fue por dinero, esas cosas no me gustan.