Pachuca domina a Pumas en el debut de Martín Palermo en Liga MX

Contrario a la lógica que manda en la naturaleza, el Tuzo correteó al Puma en la cancha del Estadio Hidalgo durante todo el encuentro. El cuadro auriazul que fue el mejor visitante el torneo pasado, no se presentó a jugar en la fecha 4 del Clausura 2019 .

La defensa de Pumas no supo cómo contrarrestar el ataque del Pachuca liderado por Isael Sosa , Edwin Cardona y Franco Jara . Antes de los cinco minutos de juego, la dupla Jara-Cardona metio en complicaciones al rival y se quedó cerca de abrir el marcador.

La jugada terminaría siendo algo polémica, ya que a pesar de la falla de Sosa, la repetición mostró un ligero contacto del protero auriazul sobre el delantero. Sin embargo, no se pitó nada y se reanudó el partido.

La ventaja de Pachuca pudo haber sido mayor por un gol de no ser por la oportuna intervención de Alan Mozo, quien al 76' sacó el balón sobre la línea para evitar el 2-0, luego de un remate cruzado de el 'Dedos' López .

Felipe More tendría el empate a su merced a 9 minutos del final, cuando no supo rematar un centro proveniente de un tiro de esquina a pesar de no tener marcación encima.