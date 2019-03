Oribe sentencia: “Lainez es diferente a todos, tiene cualidades para ser una estrella”

“Hay muchas fotos y muchos momentos donde él se acerca a mí y me levantaba, siempre me decía: ‘tú eres el capitán, tú no te puedes rendir, no te puedes caer’, le decía, ‘no, sí nos podemos caer, pero me gusta que hagas eso, porque estás entendiendo de qué se trata, que esto va más allá del fútbol’, se trata de acercarte a la persona y conocerla”, relató el Cepillo.