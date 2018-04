Opinión | Pizarro insultó al América y cruzó la delgada línea roja... después reculó

América y Chivas no se quieren, son como el agua y el aceite, no se mezclan y queda claro que siempre que se enfrentan en una cancha salen chispas por montones; una gran parte del país se divide cuando rojiblancos y amarillos se enfrentan. Es altamente probable que lo que dijo públicamente Rodolfo Pizarro lo piense más de un jugador del rebaño, pero son cosas que no se deben decir en público.

Entiendo que la euforia de ganar un campeonato en la tanda de penales es muy alta, que ante la gente a veces no se miden las palabras, pero lo de Pizarro no solo insulta a la institución rival, prende también a los fanáticos que no entienden que el fútbol es solamente un juego.



La rivalidad América vs. Chivas, el origen Fue en 1944 cuando América y Guadalajara tuvieron sus primeros enfrentamientos oficiales en la Liga dentro de la Liga Mayor de Fútbol del Distrito Federal en la campaña 43-44. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Se dio justamente en la primera campaña en la que el fútbol mexicano se hizo profesional. Los dos equipos eran más bien aguerridos y de lucha. Con seguidores únicamente en sus respectivas ciudades. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Muy lejos del arrastre y de lo que son en la actualidad para el balompié mexicano, ya sea en lo futbolístico o en lo social, o en la mercadotecnia. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquella era una época romántica del fúbol mexicano, en la que los equipos poderosos se llamaban España, Asturias, Marte y el promedio de goles por partido superaba con facilidad los cuatro goles. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Hasta ese año, Guadalajara no participaba en la Liga Mayor, pero aportaba jugadores a la Selección Jalisco igual que Atlas y Oro. Pero una vez que la liga se hizo profesional, se optó por deshacer ese representativo y dar cabida a Chivas y Atlas. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Al mismo tiempo, Necaxa, que era un equipo popular y de mucho arrastre "le llamaron los “Once hermanos”-, sufrió su primera desaparición. Y muchos de sus seguidores que quedaron sin equipo se refugiaron en Chivas y América. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La prensa de aquellos días decía sobre ambas escuadras que eran dos equipos peleadores y que jugaban con mucho pundonor y que dejaban el pellejo por dos puntos. La gente sabía eso también. Foto: MEXSPORT 0 Compartir El domingo 16 de enero de 1944, justo al mediodía, en el campo del Atlas en la Perla Tapatía, Guadalajara y América se enfrentaron por primera vez en un partido de Liga. La prensa apenas les hizo caso y las menciones eran mínimas. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Era el último juego de ambos en la primera ronda, si así se le puede decir, de aquel campeonato. Fue un duelo ríspido y de lucha por todo el campo de juego. Ganó 3-1 Guadalajara. Más allá del resultado el duelo dejó los primeros héroes. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Manuel “Cosas” López, del local, hizo el primer gol al minuto de juego luego de que Max Prieto estrelló un balón en el poste y “Cosas” lo empujara a las redes. Pablo González, “Pablotas”, hizo los otros dos de su equipo, mientras Cafaratti marcó por América. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Además de López y “Pablotas”, “Raffles” Orozco fue otro de los héroes del juego. Sufrió una herida sangrante en el rostro y dio el pase para el tercer gol. Por la herida debió salir del campo de juego dejando a los suyos con 10 hombres. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Tras la victoria, los seguidores tapatíos sacaron en hombros a sus jugadores en recompensa por el esfuerzo mostrado y el resultado obtenido. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero fue poco lo que le duró a Chivas el gusto por la victoria, algo más de 30 días después, el 20 de febrero de 1944, América le goleó al son de 7-2 en el Parque Asturias del Distrito Federal con la primera gran bronca incluida. Foto: MEXSPORT 0 Compartir La primera revancha fue harto compleja y dolorosa. “América apaleó a Guadalajara 7-2 en un partido de futbol y boxeo”, se leía en los diarios, ahora sí en primera plana. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Un incidente entre Scarone, del América, y Térile y Luis Rey, del Guadalajara, a los 30 minutos del partido, desencadenó una batalla campal por todo el campo de juego. El encuentro ya iba 2-1 a favor de los de casa. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Térile, le tiró una patada a Scarone pero no le pegó, después, en otra acción, Scarone sí le dio a Térile y se calentaron los ánimos. Más adelante, Luis Rey cobró venganza contra Scarone, ahí se armó la gresca. Foto: MEXSPORT 0 Compartir "Pelón" Gutiérrez, de Chivas, le dio a Scarone y de paso a Orvañanos, que ya peleaba con Wintilo Lozano. Cafaratti se encaraba con dos rojiblancos y la cancha en pleno se convirtió en un campo de batalla. Incluso la policía, los fotógrafos y la afición intervinieron. Foto: MEXSPORT 0 Compartir La bronca dejó dos expulsados por conjunto, Cafaratti y Orvañanos por las ahora Águilas, y “Pelón” Gutiérrez y Lozano por Guadalajara, sin embargo los de la Perla de Occidente resintieron más las ausencias. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en América se impuso con facilidad en la segunda mitad y Proal marcó cuatro goles para que finalmente el marcador se redondeara y terminara 7-2. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Así fueron los dos primeros duelos entre Guadalajara y América, ya dejaban ver lo que serían con el tiempo. Le seguirían otras grandes batallas a lo largo de los años. Siempre con intensidad en el campo y en la tribuna. Foto: MEXSPORT 0 Compartir Las broncas, el futbol, los héroes. Eso y más le fueron dando una identidad a un juego que con las décadas, jugadores, afición y prensa esperaban con ansias por lo que se podía ver sobre el campo. Y un buen día, casi sin sentirlo, se volvió Clásico. Foto: MEXSPORT 0 Compartir

Lo que dice Pizarro no espanta a nadie porque coloquialmente América es el equipo al que amas u odias, pero al ser un jugador de Chivas quien lo dice toma relevancia. Me queda claro que con lo dicho jamás Pizarro vestirá la playera del América, primero porque le crea animadversión y segundo porque no creo que las Águilas perdonen una ofensa como una mentada de madre en público.

Por el momento se desconoce si existirá una sanción interna para Pizarro o si América acudirá a la Comisión Disciplinaria para quejarse sobre lo hecho por el futbolista. Tratemos de sacarle lo positivo a la situación, si es que lo hay, que los ofendidos demuestren en la cancha que son un mejor equipo, que ganen la Liga MX y callen bocas; que la próxima ocasión que se encuentren en el rectángulo verde jueguen con espectacularidad y siempre buscando el triunfo en un marco de respeto.



El jugador ya ofreció disculpas y en algún punto todos nos hemos equivocado en la vida. A usted querido lector, no se prenda, que no le desborden las pasiones a pesar de lo que hizo Pizarro y solo le pido que recuerde las palabras del gran Jorge Valdano: “El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”.