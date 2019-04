Narciso Mina aseguró que fue víctima de negligencia médica durante su paso por el América

Fuertes declaraciones son las que hizo Narciso Mina tras cinco años de haber formado parte del América, donde tuvo un paso gris, pues aunque fue goleador en el torneo de Copa, será más recordado por su fallas en la Final de Vuelta con el León en el Apertura 2013.

El ecuatoriano, quien ahora juega en la Serie B de su país, aseguró que fue víctima de negligencia médica en México, pues el doctor del equipo decidió no operarlo a pesar de que los estudios realizados al jugador indicaban que era necesario.

"Hay cosas que ni Miguel Herrera ni la dirigencia han de saber. Yo traía un resentimiento con el doctor este del América que siempre estuvo tapando, que también yo pequé de muy bueno y de aceptar que él me estuviera manteniendo con inyecciones. Yo le rogaba 'doctor, opérame', me llevaba a hacer la resonancia y salía que debían operarme pero el decía que no podía operarme, 'los torneos son cortos, no hay más delanteros, ¿cómo lo opero?'", señaló el atacante.

Además, recordó aquel duelo definitorio ante León: "Conforme iban pasando los partidos mi rendimiento iba hacia abajo porque no aguantaba la rodilla; Miguel Herrera me dijo la noche anterior al partido 'Narciso, prepárate porque vas a jugar tú', me crearon como cinco opciones de gol, me tiraron centros como me encanta, pero la bola iba justo a mi cabeza y yo perdía un tiempo al hincarme porque no podía", agregó en entrevista al show Futbol sin Cassette.

"Yo creo que eso afectó mucho (su carrera), tenía un resentimiento ante el médico y conmigo por no poderlo apresar a Miguel (Herrera), no hablé con nadie, yo sólo me callé", indicó Mina, al tiempo que reiteró que "Solo el médico lo sabía".

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que le diría hoy en día al doctor, el sudamericano fue contundente: "Médico, tú me cortaste la carrera".