Miguel Herrera reconoce que otros equipos se armaron bien, pero América sigue siendo superior

"(América) es un vestuario bastante complejo y lo he sabido llevar bien . Cuando manejas una selección no hay equipos en el mundo, salvo Real Madrid o Barcelona, con vestuarios tan difíciles", puntualizó Herrera en la conferencia de prensa de este viernes en el sur de la capital mexicana.

"Cuando no tengan la pelota tienen que hacer labor de equipo. Yo he visto como lo hacía (Castillo), lo he visto corretear a todos, pararse en su área, bajar a pelar una pelota y después llegar al área rival".