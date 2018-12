Miguel Herrera aceptó que la edad podría complicar el fichaje de Boselli

"No tenemos ninguna prisa (por fichar); Boselli es una situación atractiva, no puedo decir que no, es un tipo que nos atrae, pero sabemos las normas de la directiva, estamos buscando a alguien más joven , otras circunstancias", admitió 'El Piojo', enfriando el tema del segundo goleador histórico de los ganajuatenses,

Asimismo, añadió que el atancete de 33 años es de su total gusto: "Boselli no es alguien que me desagrade, es más, cuando lo nombraron dije que es un jugador que me gusta, que me ha agradado siempre, pero tratamos de buscar dentro de las reglas de la directiva, jugadores que te rindan por mucho tiempo en el club".