Maxi Meza no descarta salir de Monterrey y se deja querer por Boca Juniors

El futbolista argentino no habló mal de Rayados, al contrario, destacó lo bien que lo han tratado y que incluso, está pensando en la pretemporada con el club. Sin embargo, cuando Boca suena, es porque agua lleva.

" No surgió ningún inconveniente en Monterrey, se comportaron de la mejor manera conmigo, me recibieron de manera increíble. Tienen instalaciones de primer nivel y la comodidad también es muy buena. Lo que te hace pensar en este interés es que es Boca. No hay mucho más para decir”.