Maxi Meza, en solo 295 minutos jugados en México, ya hizo historia con Rayados

La anotación del ex Independiente de Avellaneda, de primera mano, pareció un autogol de Michael Orozco, defensor de 'los licántropos', no obstante, se comprobó que el futbolista estadounidense no tocó la pelota y se le acreditó la acción a Meza, significado el primer 'gol olímpico' en la historia de la casa de Rayados.