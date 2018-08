Los pros y contras de tener a Ricardo Ferretti en la selección mexicana... otra vez

CONTRA: La baraja limitada de futbolistas disponibles

No es un secreto que con Tigres, Ferretti se ha nutrido de futbolistas de gran nivel de otros países, como André-Pierre Gignac y Edu Vargas, pero si bien tendría a su disposición a todos los jugadores mexicanos, este verano no fue halagador en función del posicionamiento de la base del Tri en mejores clubes europeos. Claro, esta situación puede cambiar en los próximos cuatro años.