León tendrá nuevo estadio en el 2022, se espera que sea uno de los mejores de América Latina

El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dio a conocer que el equipo estrenará inmueble.



Luego del dictamen sobre la propiedad del Estadio León, el cual pertenece a los empresarios, Roberto



Zermeño y Héctor González; León tendrá nuevo estadio en el 2022, así lo dio a conocer el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez, quien anunció los detalles del nuevo inmueble de los ‘panzas verdes’.



“Estuvimos previendo la alternativa de un plan B, que es la compra del terreno. La inversión de darse para la construcción de este estadio no será pública, no tendremos que destinar recursos públicos cuando hay privados. Lo que hemos platicado es que sea uno de los estadios más modernos de México y ¿por qué no? de América Latina”, declaró el gobernador Miguel Márquez.

Por lo pronto el gobierno de Guanajuato ya es dueño de una parte del terreno en el que se construirá el nuevo inmueble, pero aún no se determina a la constructora encargada de llevar a cabo el proyecto.