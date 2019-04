Layún confirmó que mientras estaba en el Porto, lo buscó el Real Madrid

Miguel Layún decidió terminar con su segunda etapa en el futbol de Europa este enero, fichando para Rayados de Monterrey , dejando atrás los momentos buenos y malos que vivió mientras jugó en Watford, Porto, Sevilla y Villarreal. Pero lo que no mucha gente sabe, como el mismo defensor lo aceptó, es que el Real Madrid tuvo un acercamiento con el club portugués para hacerse de los servicios del jugador.

" Sí (lo buscó el Real Madrid), de hecho me lo hizo saber el club mismo (Porto) porque no habían querido tocar el tema conmigo precisamente para evitar que yo ejerciera algún tipo de presión para ir al club (Real Madrid), y ya te imaginarás lo desesperante que puede ser saber que hay informaciones que no le llega al jugador y que puede ser tan importante y marcar tanto la vida de uno de nosotros (los futbolistas)", apuntó.