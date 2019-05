La Asociación de Futbolistas es clara: Si el Veracruz debe, no puede jugar el Apertura 2019

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFP), Álvaro Ortiz, indicó que el Club Veracruz no podría arrancar el torneo Apertura 2019 si es que todavía llega a mantener algún adeudo con jugadores. Los escualos ya le pagaron al Montevideo Wanderers y ahora los elementos que pasaron por las filas escualas, incluso los de la plantilla actual, también esperan su dinero.

“Si Fidel Kuri (dueño del Veracruz) tiene algún adeudo ya reconocido antes de iniciar el torneo, tendrá que pagarlo, si no lo hace. no podría iniciar el torneo. No se entraría la desafiliación como tal, pero sólo si los tiene reconocidos”, indicó.