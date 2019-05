Jugar fuera del Azteca, desventaja para el América a consideración de Miguel Herrera

No hubo conspiración ni razón para que se pensara que el América orquestó alguna situación para sacar ventaja en el juego ante León. Miguel Herrera fue claro en aseverar que el cambio de sede a Querétaro para la semifinal de ida del Clausura 2019 , termina por quitarle un valor agregado a los suyos y pidó que dejen de existir rumores en torno a estos temas.

“Es una gran ventaja para nosotros jugar en el Azteca, con nuestra gente, con nuestro estadio en la altura de México, a ir a Querétaro a un lugar donde no hay altura, donde hay una cancha que es neutral para todos, porque está tan cerca México como León de Querétaro", señaló el estratega.

“La gente suspicaz, inteligente, mal informadora, que dice que el América organizó todo esto para descansar un día. Seguro tenemos una máquina que ponga toda la contaminación encima del DF", ironizó y añadió que "América está perdiendo dinero con el cambio de sede, por no estar en tu estadio. Además hay gente que va a dejar de ir al estadio. Es para todo esa gente suspicaz que se dé cuenta que no es el América”.

“De repente esas cosas que no deben de pasar; los informadores que no deben de estar de suspicaces, que no deben estar diciendo tonterías en la tele, la radio o las redes sociales. Porque esto es circunstancia del ambiente, ni es el culpable el América, ni León, ni la directiva de los equipos, ni los directivos, ni la federación.