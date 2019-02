Jugadores de Cruz Azul ya no están cómodos con Pedro Caixinha

El ambiente en Cruz Azul no es del todo bueno. A pesar que Pedro Caixinha manifestó que "no se sabe lo que sucede dentro del vestidor", habría jugadores que ya mostraron su antipatía porque se mantenga como técnico de la Máquina.

De acuerdo a información de César Martínez en el programa 360, " sí se sabe lo que pasa adentro . Me avala una investigación y una fuente que jamás traicionaría. Hay un grupo de futbolistas que hace semanas te bajaron ya el pulgar y que tu dimisión, renuncia o despido, les resultaría buena noticia ", señala el periodista.

"Hay un rompimiento al interior de Cruz Azul; futbolistas que ya no te ven con el mismo respeto, no te ven con la misma autoridad ni cariños, si lo tuvieron, con relación a hace algunos meses. Si no sanas esa situación al interior, la suerte de Cruz Azul está echada", comenta Martínez, dirigido hacia Caixinha.