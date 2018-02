Juegan en la Liga MX, pero extrañan a River: Dos argentinos sueñan con volver a su país

Fueron ‘millonarios’ y aún no olvidan sus colores a pesar de ser protagonistas en uno de los equipos más dinero en México.

Una cosa es el amor y otra cosa es el dinero; Rogelio Funes Mori y Juan Pablo Carrizo defienden los colores de Monterrey y lo hacen de una buena manera, son jugadores importantes en Rayados, pero no olvidan los colores que vistieron en el pasado, los de River Plate. Ambos sufrieron el descenso con los ‘millonarios’ y ambos fueron criticados en su momento. A pesar de ello Funes Mori confesó que sueñan en algún día volver a Argentina para defender nuevamente la playera de River.



América con plantel completo ante Lobos BUAP y las 10 cosas que no te puedes perder de la Jornada 5 Univision Deportes Network 0 Compartir

"Siempre hablamos de volver. Somos lo que somos gracias a River y somos agradecidos. Siento mucho el cariño de la gente más allá de lo que pasó. La gente me manda mensajes y me apoya, quieren que vuelva y seguramente en un futuro volveré. Ojalá pueda tener revancha. Me imagino un recibimiento con aplausos.



publicidad

Sé que la gente quiere que tenga una revancha por el mal momento que pasé", afirmó Funes Mori a La Página Millonaria.



Magníficos 10 goles entre Atlas y Cruz Azul: una espectacular ‘chilena’, en el primer lugar Univision Deportes Network 0 Compartir

Por el momento Monterrey ocupa la segunda posición de la Liga MX y es uno de los protagonistas del campeonato, así que los fanáticos de Rayados pueden estar tranquilos, el deseo de los argentinos de abandonar a la escuadra no se ve como un futuro cercano.