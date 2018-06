El CEO del Grupo Omnilife-Chivas, José Luis Higuera, aseguró este martes en conferencia de prensa que el club Guadalajara no está en venta , sino en un proceso de crear un consejo para involucrar más en las decisiones a externos y a los hijos del dueño, Jorge Vergara .

"El equipo no está a la venta, no se nos ha acercado nadie. Hay un plan claro desde que llegué, de cómo llevar esta separación financiera, de solidez. No sé de dónde salen esos rumores", afirmó.