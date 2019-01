Jorge Antonio Pérez Durán y sus polémicas decisiones

Bien dicen que ser árbitro es una de las profesiones más complejas. Sí, tienen razón. Las decisiones que se toman deben ser al momento y muy certeras; de lo contrario, todos se te van encima. Pero Jorge Antonio Pérez Durán parece no haber aprendido de distintas situaciones por las que ha pasado.

Este domingo en la cancha del estadio Akron, Enrique Triverio remató de cabeza y el árbitro marcó gol. Tuvieron que pasar casi 10 minutos para que, con ayuda del VAR decidiera un bote a tierra y anulara el gol de los Diablos. No existe toma a nivel de la línea; los ángulos presentados no dan una visión clara de si el balón cruzó la línea en su totalidad o no. Lo cierto es que la toma de decisiones para Pérez Durán, se ha convertido en un dolor de cabeza.