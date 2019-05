Jesús Martínez Jr aceptó que le preocupa el no tener un 'plan B' si las circunstancias ambientales no mejoran

"Nosotros tenemos esa solidridad con lo que está sucediendo y hemos aceptado este cambio de día. Nos hubiera gustado que nos avisaran un poco antes porque nosotros ya estamos por viajar a la Ciudad de México pero son circunstancias que no tienen que ver con el América , ni con la Liga", apuntó.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya externó las medidas que se tomarán a partir de este mismo martes para mejorar la calidad del aire, es posible que éstas no tengan resultados inmediatos y hasta el momento no han decidido que pasaría en caso de que el partido no pueda llevarse a cabo.