Jérémy Ménez fue operado en Francia

Gracias a todos por su apoyo. Al club por acompañarme en todo momento, a mis compañeros y nuestro cuerpo técnico por sus mensajes y a la afición por sus constantes muestras de cariño. Estoy bien y sigo con mi proceso de recuperación para regresar más fuerte. Vamos América Merci à tous pour votre soutien. Merci au club de m’accompagner à tout moment, à mes coéquipiers et notre staff pour leurs messages et aux supporters pour leurs constantes preuves d’affection. Je vais bien et je poursuis mon processus de récupération pour revenir plus fort. Allez l’América 🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅

