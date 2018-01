Henry Martín del América es el ganador del Gol de la Jornada 1 del Clausura 2018

América comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, con una victoria por 1-0 en su visita a Querétaro.

La anotación llegó gracias a uno de los refuerzos que conoce muy bien Miguel 'Piojo' Herrera, el delantero proveniente de Tijuana, Henry Martín. El gol llegó al minuto 44, justo cuando parecía que el empate sin goles prevalecería antes de la primera mitad.



En tres cuartos de cancha, Carlos Darwin Quintero le filtró un pase elevado a Martín, quien ingresando al área paró la pelota con su pie izquierdo y se acomodó para definir con un derechazo imparable al palo derecho de Tiago Volpi.

El Gol de la Jornada es elegido por los aficionados de Univision Deportes, a través de una votación en nuestras plataformas digitales. Martín obtuvo el 49% de la votación, muy por encima del segundo que fue Nicolás Castillo (Pumas) con el 25,8%.



Gol de la Jornada 1 - Así quedaron las votaciones

1) HENRY MARTÍN (América) vs Querétaro - 49%

2) Nicolás Castillo (Pumas) vs Pachuca - 25,8%

3) Alexis Vega (Toluca) vs Chivas - 13,9%

4) Djaniny (Santos) vs Lobos BUAP - 8,6%

5) Francisco Acuña (Puebla) vs Tigres - 2,6%

América recibirá a Pachuca en la Jornada 2, este sábado, 13 de enero (EN VIVO por Univision y Univision Deportes Network, a partir de las 6 pm ET).