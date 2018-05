Hay molestia e incredulidad en Chivas por ausencia de Pizarro y Cota en selección

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, no ocultó su molestia por no ver a Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota en la lista preliminar de la selección mexicana que jugará en Rusia 2018.

"Que me perdone el señor Osorio, no estoy de acuerdo, pero seguramente al señor Osorio le importa un cacahuate (sic) lo que opine yo al respecto. Me parece increíble que no esté Cota y que no esté Pizarro", enfatizó De Anda.

Pizarro y Cota fueron piezas fundamentales de los títulos de Liga del Clausura 2017 y de Concacaf de 2018.