Hay 'comandante' para rato, Pereira renovó con Chivas

Después de las declaraciones en las que aseguró que dejaba su futuro en manos de su representante, se especuló que el capitán 'rojiblanco' no continuaría formando parte de la institución al finalizar de su particiáción en el Mundial de Clubes de diciembre, no obstante, con el anuncio de su renovación las dudas se han despejado, aunque no se dijo por cuanto tiempo firmó.