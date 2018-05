Hay arreglo: Chivas pagará adeudos y podrá entrar al draft

La polémica está muy cerca de terminar. Luego de varias semanas de dimes y diretes e incluso hasta protestas públicas, los jugadores y la directiva de Chivas llegaron a un arreglo para solventar los adeudos por los premios que se tenían.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortíz, expresó que el arreglo está hecho y solo falta que se firme para que se haga oficial.

“Hasta que no esté firmado, pero ya está el arreglo, no me quiero aventurar pero esta semana debe quedar listo, las peticiones de un lado y de otro ya están de acuerdo, se firma y ya queda listo”, expresó.

De esa forma, Chivas podrá entrar al régimen de transferencias del fútbol mexicano y podrá contratar jugadores solventando las primas por el ‘doblete’ que el equipo consiguió en el primer semestre del 2017 cuando ganó Copa MX y Liga MX.