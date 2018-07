Guardado, la visita especial para debut de Atlas en Liga MX

“Estoy muy emocionado, estaba muy feliz desde hacía una semana que me enteré de que empezaba el torneo y que jugaba Atlas y tuve la oportunidad de venir”

“Tenía yo creo como 10 años de no venir al estadio Jalisco para apoyar al Atlas. Es mi casa, siempre la va a ser y espero ser buen amuleto para que empiecen ganando”.

El juvenil surgido en las fuerzas básicas del Atlas no descarta regresar algún día al club que lo vio nacer y despuntar.

“Desde el día que me fui lo dije, siempre seré Rojinegro y lo seré hasta que me muera y el día que regrese, no se cuándo porque todavía tengo compromisos en Europa pero seguro algún día regresaré”.